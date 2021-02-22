الدفاع المدني: تسرب غاز في شقة سكنية نتج عنه إصابة 3 أشخاص بحي الياسمين

باشر مدني الرياض حادث تسرب غاز في شقة سكنية بحي الياسمين، نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما للعلاج، وآخر عولج في الموقع. وما زالت إجراءات التحقيق جارية لتحديد أسباب الحادث، وذلك حسبما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.وفقا لـ”الرياض”

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