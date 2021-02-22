الخليج – واس: سجلت الكويت 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وخمس حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 184989 إصابةص، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1049 حالةً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت:تسجيل 899 إصابة جديدة بكورونا المستجد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.