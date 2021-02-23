البنتاجون: نحمل إيران مسؤولية هجمات مليشياتها في الهجمات المتكرة على مصالحنا بالعراق

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي، الاثنين، في إيجاز صحافي، أن “الهجمات على سفارتنا في بغداد خطيرة، ولدينا الحق بالدفاع عن أنفسنا”.وفقا لـ”العربية”

وقال كيربي إن “التحقيقات لا تزال جارية حول هجوم أربيل” في كردستان العراق، حيث تم قصف مواقع القوات الأميركية في المدينة بحوالي 14 صاروخا.

وحمّل المتحدث، “ايران مسؤولية ميليشياتها في العراق وتورطها في الهجمات المتكررة”، موضحا أن “اي رد فعل منا سيكون بالتنسيق مع الحكومه العراقية”.

وأشار إلى أن “تخصيب ايران ٦٠ بالمائة من اليورانيوم يبدو أسلوبا للتهديد”، مضيفا أن “الاولوية لنا هو اطلاق سراح الرهائن الاميركيين في طهران”.

هذا واستهدفت صواريخ كاتيوشا، مساء الاثنين، محيط السفارة الأميركية

وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن “الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء انطلقت من حي السلام (الطوبجي)”، مضيفةً: “تبي