توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

الخليج – واس: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل، المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وأجزاء من منطقة تبوك، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال وجنوب المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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