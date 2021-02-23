فيضانات شمال الهند تنهي حياة 70 شخصًا

الخليج – واس: لقي 70 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر الفيضانات التي اجتاحت المناطق الشمالية في الهند.
وذكرت حكومة ولاية “أوتارانتشال” الهندية أن عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقوين لا زالت مستمرة، مبينة وقوع انهيار جليدي في منطقة “تشامولي”، مما تسبب في غمر عدد من الطرق والجسور بالمياه وأجبر السلطات على إجلاء سكان القرى المجاورة.
وأضافت أن قوات الجيش أرسلت فرق غوص ودعم للولاية الشمالية للمساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين البالغ عددهم حتى الآن 134 شخصًا.
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