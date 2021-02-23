الإطاحة بمواطن و3 وافدين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى الخارج

الخليج – واس: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير نظامية، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بمواطن و(3) مقيمين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تعود ملكيتها لمواطن – لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية – متخذين من مقر سكنهم شرق مدينة الرياض مقراً لارتكاب جرائمهم. وقد ضبط بحوزتهم على مبلغ (942,500) ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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