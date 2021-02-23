“الحجرف” يشدد على ضرورة مشاركة مجلس التعاون في أية مفاوضات بالملف النووي الإيراني

شدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، اليوم الثلاثاء، على وجوب أن يكون المجلس طرفا في أي حوار حول أمن المنطقة.

كما طالب خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى الرياض بضرورة مشاركة مجلس التعاون في أية مفاوضات بالملف النووي الإيراني.

إلى ذلك، دعا إيران إلى التخلي عن سلوكها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول والتوقف عن زعزعة الأمن والاستقرار من خلال دعم الجماعات الإرهابية.

كما شدد على ضرورة أن يمارس الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الضغط على ميليشيات الحوثي للانخراط في العملية السلمية ووقف الهجوم على مأرب، فضلا عن وقف استهداف المدنيين والاعتداءات بالصواريخ و المسيرات على السعودية، وفقًا لـ”العربية.نت”.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية كانت أعلنت في وقت سابق أنها ستتفاوض مع حلفائها بشأن الاتفاق النووي مع إيران.