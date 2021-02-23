مستجدات فيروس كورونا.. 335 إصابة جديدة وشفاء 323 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 335 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 375668 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، عبر “تويتر”، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6470 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 323 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 366735 حالة، لافتة إلى أن هناك 2463 حالة نشطة حالياً، من بينها 486 حالة حرجة.