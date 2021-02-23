رئيس نادي سباقات الخيل يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للدعم اللامحدود لأنشطة سباقات الخيل

دوت الخليج : رفع الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل الأستاذ محمد الجاسر الشكر والعرفان والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه- الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل على دعمه الكبير واهتمامه المتواصل بكل ما من شأنه رفعة وتقدم هذه الرياضة العريقة في جميع مجالاتها، مؤكدا” أن هذا الدعم من قيادتنا الرشيدة – أيدها الله- أسهم بشكل أساسي في النجاح الكبير الذي شهده كأس السعودية العالمي في نسخته الثانية

كما رفع الجاسر الشكر والإمتنان لمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد – حفظه الله- على ما يجده النادي ورياضة الفروسية من المتابعة والاهتمام والدعم من سمو ولي العهد الأمين وكان اخره تتويجه وتشريفه لنا رعاه الأهلي بالحضور في كأس السعودية، فسموه يعد الركيزة الأولى في التحولات والخطوات التطويرية الكبيرة التي شهدتها الفروسية في هذه المرحلة، وفي الإستراتيجية التي ستسير عليها في المرحلة القادمة لتحقيق تطلعات سموه اللآمحدودة ورؤيته المستقبلية في أن تصل الفروسية السعودية في سباقاتها ومنشآتها ومكانتها إلى مصاف دول العالم المتقدمة في هذا المجال وهو ما ساعد بشكل كبير في نجاح كأس السعودية العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي إن نجاح هذه البطولة العالمية في الرياض والتي تحمل هذا الاسم الغالي (كأس السعودية) عزز مكانة الفروسية السعودية لتحتل موقعا بارزا على خارطة سباقات الخيل الكلاسيكية في العالم ورقما مهما في أجندة المحافل العريقة للسباقات الكبرى ، فكأس السعودية يعد الأكبر في تاريخ سباقات الخيل العالمية وبات نقطة تحول جذرية وركيزة أولى للإنطلاق إلى العالمية وتهيئة سبل النجاح لتكون للفروسية السعودية الريادة والتميز والثقل الكبير الذي يوازي مكانتها الدولية.

وتابع: ” نادي سباقات الخيل وبتوجيه وإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس الإدارة عمل من خلال كل إداراتها ولجانه في التنظيم المميز وسخر كل إمكانياته لنجاح الحدث العالمي، وجوائز البطولة الأعلى بين جميع سباقات الخيل العالمية وتوقيت إقامة كاس السعودية وبتوجيه من سمو رئيس مجلس الإدارة قد تم إختياره بعناية ليتناسب مع توقيت ومواعيد سباقات الخيل العالمية الكبرى”.

منوها في ختام حديثه بما يبذله سمو الأمير بندر من جهود متواصلة وسعي حثيث لقيادة النادي وسباقات الخيل السعودية والسير بهذه الرياضة إلى دروب النجاح والتطوير والتميز عبر إستراتيجية وخطط طموحة حرص عليها سموه ويعمل على تجسيدها على أرض الواقع بمخرجات وبرامج عملية تحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- وتلبي إحتياجات وطموحات محبي وعشاق ووسط الفروسية السعودية في القريب العاجل بإذن الله .