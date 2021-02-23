تجدد الاحتجاجات جنوبي العراق على خلفية مقتل متظاهر 

أفادت قناة روسيا اليوم في خبر لها منذ قليل يفيد بتجدد الاحتجاجات في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، على خلفية مقتل متظاهر أمس الاثنين.
وقال مراسل روسيا اليوم في العراق، إن "العشرات من المتظاهرين خرجوا اليوم في تظاهرات جديدة للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي ومحاسبة عناصر الأمن الذين قتلوا أحد المتظاهرين أمس".
وأضاف، أن "المتظاهرين قطعوا جسر النصر وسط المحافظة وحاولوا الوصول إلى مقر الحكومة المحلية، لكن القوات الأمنية منعتهم".
وأفاد مصدر أمني عراقي، أمس الاثنين، بمقتل وإصابة 31 متظاهرا ورجل أمن خلال صدامات في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.
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