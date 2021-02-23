متحدث الصحة: تذبذب منحنى الإصابات بكورونا مستمر ولابد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن أكثر من 600 ألف تلقوا لقاح فيروس كورونا في المملكة.
وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، أن منحنى الإصابات بكورونا مستمر بالتذبذب، حيث لازلت الوزارة ترصد ارتفاع إصابات كورونا في مناطق المملكة.
وأكد متحدث الصحة أن مناعة الفرد خطوة مهمة جدًا، وستساعد في الوصول لمناعة المجتمع وتخطي هذه الجائحة، مشدداً على أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية هو الأهم.
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