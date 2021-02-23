انخفاض الدولار لأقل مستوى في 6 أسابيع
انخفض الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في ستة أسابيع اليوم الثلاثاء وكذلك تراجعت العملات المرتبطة بالسلع أو عملات المخاطرة كالدولار الاسترالي والدولار النيوزلندي من أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد ارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.2167 دولار ويستعد لإعادة اختبار المقاومة حول 1.2220.
فيما استقر الاسترليني عند 1.4072 دولار، وذلك بعد أن ارتفع بما يقرب من 3 في المائة هذا العام.
وكذلك استقر الدولار عند 105.02 ين.
ويتحول تركيز المستثمرين إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم.
ويُعد هذا التراجع قائما رغما عن الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام والتي قد وصلت إلى أعلى مستوى لها في عام واحد.
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