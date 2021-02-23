غرق مركب في بحيرة بالاسكندرية.. و 9 قتلى و4 مفقودين على الأقل

لقي تسعة أشخاص مصرعهم، بعد غرق مركب كانت تستقله أسرة مصرية للتنزه في بحيرة مريوط بغرب الاسكندرية في شمال مصر، وفق ما قالت الثلاثاء مصادر طبية وأمنية.
وأوضحت المصادر أنه “تم انتشال تسع جثث حتى الان ومازال البحث جاريا عن أربعة أو خمسة مفقودين”، بعد غرق المركب مساء الاثنين.
وأفاد موقع صحيفة “الأهرام” الحكومية الثلاثاء، بأن “مركبا كان يقل 19 شخصا من عائلة واحدة، قد غرق مساء أمس الإثنين، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية بإحدى الجزر ببحيرة مريوط”.
ونقل الموقع عن محافظ الاسكندرية محمد الشريف أن “الحادث نتج عنه حتى الآن 9 حالات وفيات و5 مصابين و2 ناجين وجارٍ البحث عن مفقودين”.
ولم تتضح بعد ملابسات غرق المركب.
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