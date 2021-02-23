بماراتي النصر يبعد الهلال عن الصدارة

حقق النصر فوزا ثمينا على حساب الهلال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ”مرسول بارك“، ضمن منافسات الجولة الـ20 للدوري السعودي.
وسجل هدف النصر غونزالو مارتينيز مع الدقيقة 21 من الشوط الأول.
وشهدت المباراة العديد من المناوشات والاشتباكات اللفظية بين اللاعبين، والتي تسبب بظهور الكروت الصفراء للاعبي الفريقين، كما أشهر حكم المباراة، كارت أحمر في وجه سعود كريري، مدير الكرة بنادي الهلال، حيث أبعده عن دكة بدلاء الفريق إلى خارج الملعب نهائيًا، بعد مشادته مع بيتروس.
وبهذه النتيجة، توقف رصيد الهلال عند 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط مع الشباب متصدر ترتيب الدوري السعودي، ووصل النصر للنقطة 28 بالمركز الثامن.
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