الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يهنىء أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى...

بعث رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بعث حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ نواف الأحمد.
وبعث الشيخ بن راشد والشيخ بن زايد برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت.
وتحتفل الكويت، غدًا الخميس، بالذكرى الـ 60 للعيد الوطني الذي يجسد أعظم معاني وقيم الانتماء للوطن، كما تحيي الذكرى الـ30 للتحرير والتي تنظلق تحت شعار "للسلام وطن" مع الحفاظ على الاشتراطات والاحترازات الصحية.
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