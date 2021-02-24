الكويت.. المحكمة الدستورية ترفض إبطال مجلس الأمة

بددت المحكمة الدستورية مخاوف إبطال مجلس الأمة، وقضت برفض 3 طعون انتخابية اليوم. وكانت المحكمة الدستورية تلقت 3 طعون على انتخابات مجلس الأمة ببطلان مرسوم الدعوة للانتخابات، لوجود خطأ إجرائي وصدوره بعد فض دور الانعقاد، وبطلان المرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الأمة لعرضه، وتوقيعه من حكومة لا صلاحية لها.

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