بدء المرحلة الثانية لتسجيل الطلاب المستجدين.. بعد غد الجمعة

تنطلق بعد غد الجمعة، المرحلة الثانية لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي القادم.
وتشمل المرحلة الثانية، الطلاب السعوديين وأبناء المواطنات في المدارس الحكومية ومدارس التحفيظ، بينما سيبدأ تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين من أبناء القبائل النازحة، والتركستان والبلوش ومواطني دول الخليج العربي، وأبناء الجالية اليمنية وأبناء الدبلوماسيين يوم الرابع عشر من شعبان القادم، وذلك عبر نظام (نور) الإلكتروني ، بحسب “عكاظ”.
من جهة أخرى، سيتم تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسب المحددة الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي، اعتباراً من الخامس من رمضان، بينما يبدأ تسجيل من يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص اعتباراً من يوم التاسع عشر من رمضان المبارك.
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