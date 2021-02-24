وزير الصحة يعلق على مشهد مؤثر: لاتدع قناعاتٍ لا صحة لها تكون سببًا في أذية من تحب (فيديو)

علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أمس الثلاثاء، على فيديو تمثيلي لوزارة الصحة بشأن التهاون بالتسجيل في تطبيق “صحتي” لأخذ لقاح “كورونا”.
وقال “الربيعة” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “يؤسفنا رؤية هذه المشاهد ويؤلمنا تكرارها، لاتدع قناعاتٍ لا صحة لها تكون سببًا في أذية من تحب”.
وختم وزير الصحة، بنصيحة المترددين بالمسارعة في التسجيل، قائلًا: “بادر بتسجيلهم لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي، حفظ الله آباءنا وأمهاتنا”.
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