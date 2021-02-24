الدفاع الأمريكية تدعو تركيا لعدم تسلّم الدفعة الثانية من صواريخ “إس – 400” الروسية

حضّت وزارة الدفاع الأمريكية تركيا على “عدم المضي قدما في تسلم أنظمة صواريخ إس – 400” الروسية الصنع التي سببت أزمة بين أنقرة وواشنطن.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في إفادة صحافية ليل أمس الثلاثاء: “كانت لديهم العديد من الفرص خلال العقد الماضي لشراء نظام باتريوت الدفاعي من الولايات المتحدة”، مؤكداً أنه «لم يطرأ تغيير على سياسة الإدارة الأمريكية في ما يتعلق بطائرات إف – 35 (الأمريكية) وأنظمة إس – 400». وأوضح في هذا الشأن أن مشاركة تركيا في البرنامج الخاص بطائرة «إف – 35» ستظل معلقة، مجددا دعوة تركيا لعدم اقتناء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية.

وبحسب “الشرق الأوسط”، كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال الشهر الماضي إن تركيا وروسيا ستناقشان تسليم الدفعة الثانية من أنظمة الدفاع الصاروخي «إس – 400» نهاية يناير (كانون الثاني). ولم يتضح بعد ذلك ما إذا كانت تلك المحادثات قد أُرجئت أو اُلغيت، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت تركيا قد تسلمت عام 2019 دفعة أولى من الأنظمة التي تقول واشنطن وحلف شمال الأطلسي إنها تشكل خطرًا على أمن الأسلحة الأطلسية الموجودة في تركيا العضو في الحلف.