“تويتر” يقرر حذف مئات الحسابات المرتبطة بإيران وروسيا وأرمينيا لانتهاكها سياسته

قالت شركة «تويتر»، أمس (الثلاثاء)، إنها حذفت 373 حساباً مرتبطاً بإيران وروسيا وأرمينيا بعدما خالفت سياساتها، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وأضافت الشركة أنها حذفت 238 حساباً يجري إدارتها من إيران بسبب انتهاكات مختلفة لسياساتها. وذكرت «تويتر» أنها حذفت 100 حساب مرتبط بروسيا بسبب تضخيم الروايات التي تقوض الثقة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) واستهداف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن موسكو تعتزم النظر في أسباب حظر «تويتر» للحسابات. وقالت «تويتر» أيضاً إنها حذفت 35 حساباً مرتبطاً بأرمينيا لأنها كانت تستهدف أذربيجان.

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