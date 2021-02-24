انخفاض قيمة واردات المملكة من تركيا إلى 50 مليون ريال

الخليج – رويترز: أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن قيمة واردات المملكة العربية السعودية من تركيا انخفضت إلى مستوى قياسي متدن في ديسمبر.

وبلغت الواردات من تركيا 50.6 مليون ريال (13.49 مليون دولار) في ديسمبر، انخفاضا من 182.2 مليون ريال في نوفمبر، ومن 1.06 مليار ريال في ديسمبر 2019 وفقا للهيئة العامة للإحصاء، وقيمة ديسمبر هي الأدنى في عام على الأقل.