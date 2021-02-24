في حكم لم يسبق له مثيل.. تعويض مطلقة صينية عن أعمالها المنزلية خلال فترة زواجها

في حكم لم يسبق له مثيل، أمرت محكمة أحوال شخصية في بكين رجلاً بتعويض مطلقته عن الأعمال المنزلية التي أدتها خلال فترة زواجهما.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، ستحصل المرأة على 50 ألف يوان (7700 دولار أميركي)، مقابل “أدائها للأعمال المنزلية من دون أجر لمدة 5 سنوات هي فترة زواجها من الرجل”.

وأثارت القضية جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت الكثير من النساء إن «مبلغ التعويض ضئيل للغاية ولا يعكس حجم الجهد المبذول في الأعمال المنزلية».

وتقدم الرجل، الذي يدعى تشين، بطلب للطلاق من زوجته وانغ العام الماضي، بعد زواجه منها في عام 2015.

ونتيجة لذلك، تقدمت وانغ بدعوى إلى محكمة في مقاطعة فانغشان في العاصمة بكين، تطالب فيها بتعويض مادي عن أدائها للمهام المنزلية، قائلة إن زوجها لم يتحمل أي مسؤوليات منزلية ولم يشارك في رعاية طفلهما.

وحكمت المحكمة لصالح وانغ، وأمرت تشين بدفع نفقة شهرية لها قدرها 2000 يوان (310 دولارات)، بالإضافة إلى مبلغ الـ50 ألف يوان مقابل الأعمال المنزلية التي أدتها له.

وصدر الحكم وفقاً لقانون مدني جديد في البلاد، بدأ تنفيذه هذا العام.

وبموجب القانون الجديد يحق لأي من الزوجين طلب تعويض في حالة الطلاق إذا كان يتحمل مسؤولية أكبر في أداء مهام بعينها، وفي تربية الأطفال، ورعاية الأقارب المسنين.

ولم يكن بإمكان الأزواج المطلقين، في السابق، طلب مثل هذا التعويض إلا إذا وقع اتفاق بينهما قبل الزواج، وهذه ممارسة غير شائعة في الصين.