زيادة ملحوظة في حالات الإصابة وانخفاض أعداد التعافي.. تعرف على مستجدات كورونا

نصحت وزارة الصحة الجميع بسرعة التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرةً إلى وجود ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة.
وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (353) حالة مؤكدة، وتعافي (280) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2531)، منها ( 483) حالة حرجة، مبينة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 376021) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي ( 367015) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (5) حالات وفاة، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6475) حالة -رحمهم الله جميعاً-، مبينةً أنه أجري (45388) فحصا مخبريا.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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