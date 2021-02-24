وزير الإعلام اليمني: إيران تضغط على الحوثيين لممارسة هجمات انتحارية بالسعودية والتصعيد في مأرب

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأربعاء، إنه بات واضحاً الضغط الإيراني على مليشيا الحوثي الإرهابية لممارسة التصعيد العسكري عبر هجمات انتحارية بجبهات مأرب والهجمات الإرهابية على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، واستخدامها المليشيا كورقة ضغط على المجتمع الدولي والإدارة الأميركية لانتزاع مكاسب تتعلق باعادة إحياء “الاتفاق النووي”.

وأضاف تمر مليشيا الحوثي بمأزق كبير بعد فشلها في تنفيذ المهمة الموكلة إليها، والاستنزاف اليومي لعناصرها وعتادها في مختلف جبهات محافظة مأرب،في ظل حالة الجمود التي يمر بها الملف التفاوضي الايراني،ومنع طهران المليشيا من وقف تصعيدها او الإذعان لدعوات التهدئة كي لا يؤثر على موقفها التفاوضي، وتابع: “المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبين بمواقف صارمة إزاء دور ايران الخبيث في اليمن ودفع مليشيا الحوثي للتصعيد وإشعال فتيل المواجهات في جبهات مأرب، وتقويض دعوات التهدئة وحل الأزمة سلمياً، دون اكتراث باستمرار نزيف الدم والمعاناة الانسانية المتفاقمة”.