وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت وزارة الدفاع اليوم الأربعاء عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على برنامج المساندة الفنية بقوة الصواريخ الإستراتيجية بنظام التعاقد المباشر وذلك اعتباراً من يوم الاحد الموافق 1442/07/16هـ وحتى يوم السبت الموافق 1442/07/22هـ. وفقا ل “الرياض”

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