تعرض أربعة أشخاص لحادث تصادم مروري وقع في منطقة بسيطا الزراعية بمنطقة الجوف بعد ظهر اليوم الأربعاء، ونتج عن الحادث وفاة أحدهم وإصابة الباقين بإصابات متفرقة تم نقل الحالات الحرجة لطوارئ مستشفى طبرجل وطورئ مستشفى ميقوع.
وأوضح ت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف تفاصيل البلاغ الذي ورد لغرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الجوف من مواطن وذلك عند الساعة14:28 والذي أفاد بوقوع حادث داخل شركة الجوف الزراعية ونتج عنه إصابة واحد.. وبناء عليه تم ترحيل البلاغ لفرقة إسعافية واحدة بعدها تم التواصل من قبل غرفة العمليات مع المبلغ والذي افاد بوجود أربعة إصابات بالمجمل حيث تم تدعيم الموقع بفرقتين اسعافيتين وفرقة ثالثة من جهة أخرى حيث تم التعامل مع جميع الحالات بمعالجة حالة بالموقع ونقل حالة لطوارئ مستشفى ميقوع العام وحالة لطوارئ مستشفى طبرجل العام.وفقا لـ”الرياض”
وتهيب هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف جميع طالبي الخدمة الإسعافية عند طلبها بتحري الدقة عند طلب الفرق الإسعافية لا سيما بالحوادث المرورية من حيث عدد المصابين ودقة الموقع لكي لا ينعكس سلباً ويسبب في تأخر تقديم الخدمات الطبية الإسعافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة وإصابة 4 أشخاص إثر حادث مروري في الجوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.