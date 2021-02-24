وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح 92 موطنا وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأوسمة منحت للمواطنين والمواطنات وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء أكان العضو من حي أو من متوفى دماغيا.
وتعد بطاقة التبرع بالأعضاء، فكرة أطلقها الملك سلمان وتهدف إلى تشجيع السكان في السعودية على تعبئة استمارة تبرع تتيح للفرد بعد وفاته التبرع بأعضائه لمريض آخر قد يكون في أشد الحاجة إليها وهو ما يسهل على ذوي المتوفين دماغيا إعطاء الموافقة على التبرع بأعضاء ذويهم المتوفي احتراما لرغبته الشخصية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملك السعودي يمنح أوسمة لـ92 مواطنا لتبرعهم بأحد أعضائهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.