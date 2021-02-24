أمريكا: عندما تتعرض السعودية لهجوم سندافع عنها

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الولايات المتحدة لديها علاقة منذ زمن طويل مع السعودية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إنه “عندما تتعرض المملكة العربية السعودية لهجوم سندافع عنها”.وفقا لـ”العربية” كما أضافت أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتصل بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال فترة وجيزة.

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