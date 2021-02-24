الأردن: فرض الحظر الشامل يوم الجمعة كل أسبوع

قررت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، فرض حظر تجول شامل في الأردن، ابتداء من الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس وحتى السادسة من صباح يوم السبت من كلّ أسبوع وحتى إشعار آخر، كما يمنع تجوال الأفراد من الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباحاً من كل يوم.. على أن يستمر التعليم عن بعد في الجامعات وغالبية الصفوف المدرسية حتى نهاية الفصل الدراسي.

وقال وزير دولة الأردن لشؤون الإعلام علي العايد، خلال إيجاز حكومي للحديث عن آخر تطورات الحالة الوبائية في الأردن، إن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر أمر الدفاع رقم 26 لسنة 2021 الذي ينصّ على التقيّد بمسافات التباعد، وارتداء الكمامات.وفقا لـ”الرياض”

وأوضح وزير دولة الأردن لشؤون الإعلام أنه سيتمّ تخصيص ساعة لأداء صلاة الجمعة سيراً على الأقدام يحدّدها وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة.

وأضاف العايد أن الخصاونة وجه منذ مطلع الأسبوع الحالي إلى بقاء اللجنة الإطارية العليا للتعامل مع فيروس كورونا، واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، في حالة انعقاد مستمر من أجل تقييم الحالة الوبائية ودراسة الإجراءات التي من الممكن اتخاذها.

وأشار وزير دولة الأردن لشؤون الإعلام إلى أنه تم تغليظ العقوبات على المقاهي والمطاعم التي تقدّم الأرجيلة، وتشديد العقوبات على المنشآت والأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات ومسافات التباعد، مؤكدا على ضرورة اتّباع أقصى درجات الالتزام، بارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات؛ من أجل الحفاظ على صحّة الجميع وسلامتهم، وتفادياً لنقل العدوى إلى أحبّائنا.

وبيّن العايد أن رئيس الوزراء أصدر تعميما يؤكّد فيه على دوام الحد الأدنى من موظفي الدوائر الحكوميّة بنسبة 30 بالمئة، باستثناء الجهات التي يتطلّب عملها خلاف ذلك وبنسبة 50 بالمئة من الموظفين بأي حال من الأحوال.

وأكد أن الحكومة الأردنية مستمرة في تشديد الرقابة على الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامّة بالنسبة للأفراد والمنشآت، وفي مؤسّسات القطاعين العام والخاص، ولن تتهاون الجهات الرقابيّة مطلقاً مع أيّ مخالفات يتمّ ضبطها.