رئيس البرلمان العربي: شراكة جديدة مع مجلس النواب المصري تعزز خدمة القضايا...

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بخطوة توقيع بروتوكول تعاون بين كل من البرلمان العربي ممثلاً في (مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية) ومجلس النواب المصري ممثلاً أيضاً في (معهد التدريب البرلماني)، مؤكداً أنها جاءت من منطلق دور ومسؤوليات الطرفين في تنسيق وتوحيد المواقف العربية في إطار المؤسسات البرلمانية الدولية والإقليمية، وتطوير القدرات الذاتية للبرلمانات.
وثمن رئيس البرلمان العربي ، في بيان صحفي اليوم "الخميس"، الجهود المخلصة التي يقوم بها مجلس النواب المصري في مرحلته الجديدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، مؤكداً أن مشاركته في الجلسة الثالثة للبرلمان العربي لدور الانعقاد الأول إضافة كبيرة وتأطير للعلاقة وتقوية أواصر التعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمان العربي والدفع بها إلى آفاق أرحب.
كما أشاد رئيس البرلمان العربي، بدعم مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الكامل للبرلمان العربي، باعتباره منبراً يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية.
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