أمير قطر يهنئ الكويت ملكا وشعبا بالعيد الوطني وذكرى التحرير

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الخميس، أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، وذكرى التحرير.
وقال أمير قطر في برقية التهنئة: "أهنئ أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة الذكرى الـ60 لليوم الوطني، والذكرى الـ30 للتحرير، متمنين للكويت دوام الأمن والأمان والتقدم في ظل قيادة سموه الحكيمة".
ويحتفل الكويتيون في 25 فبراير من كل عام بالعيد الوطني في ذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة عام 1962، ويأتي العيد الوطني قبل يوم واحد من ذكرى التحرير في 26 فبراير، الذي يحتفل الكويتيون فيه بتحرير بلادهم إبان حرب الخليج في العام 1991.
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