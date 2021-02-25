ولي العهد البحريني: مجلس التعاون يجب أن يكون طرفا في أي مفاوضات...

قال ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الخميس، إن مجلس التعاون الخليجي يجب أن يكون طرفا في أي مفاوضات حول أمن المنطقة.

واعتبر آل خليفة أن "السعودية هي عامل استقرار للمنطقة والاقتصاد العالمي، والعمق الاستراتيجي للأمتين العربية والإسلامية".

وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أكد حرص واهتمام بلاده على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو آفاق أشمل، بما يعزز من تماسك مجلس التعاون الخليجي وتحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات لصالح مواطني دول المجلس.