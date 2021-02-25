شاهد.. ولي العهد يغادر المستشفى بعد أن من الله –جل جلاله– عليه بالصحة والعافية

الخليج – واس: أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله– عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح أمس الأربعاء، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه –حفظه الله– المستشفى بعد أن من الله –جل جلاله– عليه بالصحة والعافية.

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