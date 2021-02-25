مسؤول بالصحة العالمية: هذا موعد انتهاء جائحة “كورونا”

رجح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، انتهاء جائحة فيروس كورونا في بداية العام القادم 2022.

وقال كلوغ في تصريحات “متفائلة”: “تجاوزنا السيناريو الأسوأ للوباء، وبتنا اليوم نعرف معلومات أكثر عن الفيروس التاجي مقارنة بما كنا نعرفه مع بدء تفشيه في 2019”.

وبيّن المسؤول في منظمة الصحة أن الفيروس لن يختفي نهائيا، ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود كالتي فرضت في الفترة الماضية، حسبما نقل موقع “112 إنترناشيونال”.