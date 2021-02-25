واصلت أسعار النفط تسجيل المكاسب، اليوم الخميس، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي، وبلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 شهراً.
ولقيت أسعار النفط دعما من انخفاض إنتاج الخام الأمريكي في الأسبوع الماضي بسبب العاصفة التي اجتاحت ولاية تكساس، كذلك لقيت الأسعار دعما من تأكيد البنك المركزي الأمريكي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة ، وفقاً لـ “رويترز” .
وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.5 بالمئة إلى 67.37 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.4 بالمئة إلى 63.45 دولار للبرميل.
ولامست عقود الخامين أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير 2020 في وقت سابق من الجلسة إذ بلغ خام “برنت” 67.49 دولار للبرميل وخام “غرب تكساس الوسيط” 63.67 دولار للبرميل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حققت رقمًا غير مسبوق منذ 13 شهرًا.. أسعار النفط تواصل الارتفاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.