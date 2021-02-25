حققت رقمًا غير مسبوق منذ 13 شهرًا.. أسعار النفط تواصل الارتفاع

واصلت أسعار النفط تسجيل المكاسب، اليوم الخميس، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي، وبلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 شهراً.

ولقيت أسعار النفط دعما من انخفاض إنتاج الخام الأمريكي في الأسبوع الماضي بسبب العاصفة التي اجتاحت ولاية تكساس، كذلك لقيت الأسعار دعما من تأكيد البنك المركزي الأمريكي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة ، وفقاً لـ “رويترز” .

وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.5 بالمئة إلى 67.37 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.4 بالمئة إلى 63.45 دولار للبرميل.

ولامست عقود الخامين أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير 2020 في وقت سابق من الجلسة إذ بلغ خام “برنت” 67.49 دولار للبرميل وخام “غرب تكساس الوسيط” 63.67 دولار للبرميل.