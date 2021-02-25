“الإلكترونيات المتقدمة” السعودية تستعرض 14 منتجًا وتقنية في “آيدكس”

عرضت شركة الإلكترونيات المتقدمة السعودية 14 منتجًا وتقنية طورتها في قطاعات عسكرية مختلفة، خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، وذلك ضمن مساعيها بالمشاركة في خطط توطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري والأمني في السعودية.

وقال عبد العزيز الدعيلج، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، إن «التنوع في اقتصاد السعودية وضعها بين اقتصاديات دول مجموعة العشرين، وتنويع قطاع الإنتاج الوطني يعد أساسًا لـ(رؤية 2030)، وقطاع الصناعات العسكرية من القطاعات الاستراتيجية التي ستساهم في زيادة الإنتاج الوطني والتصدير، وتوفير فرص العمل مما يتوافق مع (الرؤية)».

وأضاف الدعيلج في حديث على هامش مشاركة الشركة في معرض «ايدكس» في أبوظبي «مشاركتنا كجزء من الجناح السعودي في معرض (آيدكس 2021) تجسد فرصة ممتازة للتعريف بابتكاراتنا في قطاع الدفاع لأصحاب المصلحة المحتملين على المستويين الإقليمي والدولي، كما سيساعدنا في اكتساب الرؤى حول اتجاهات الصناعة الحديثة والتعرف على احتياجات العملاء واستكشاف فرص نمو جديدة؛ مما يساهم في تعزيز التزامنا بدعم مستهدفات (رؤية 2030) والذي يؤكد أحدها على ضرورة توطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري والأمني للمملكة وفق مستهدفات أحد برامج (رؤية المملكة 2030)».

وعرضت «الإلكترونيات المتقدمة» التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية خدمات وحلولًا وأنظمة متعددة في مجالات الحرب الإلكترونية، وأنظمة القيادة، والتحكم، والاتصالات، والحوسبة، والاستخبارات، والمراقبة، والاستطلاع، والأمن السيبراني، بما في ذلك الراديو عبر نظام ربط الشبكات، ونظام الاتصال قصير ومتوسط المدى، والزوارق غير المأهولة، ونظام الذكاء الإلكتروني الاستخباراتي ذو النطاق الواسع.

وسلطت الشركة الضوء على حلولها في مجال الأمن السيبراني كجهاز صمام البيانات ومركز عمليات أمن المعلومات ونظام المعلومات الأمنية وإدارة أحداث الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تقنياتها المتقدمة، بما في ذلك مدار ونظام مكافحة الطائرات من دون طيار ونظام الرصد الجوي.

وبالعودة إلى الدعيلج الذي قال «يعمل لدى شركة (الإلكترونيات المتقدمة) أكثر من 2200 موظف، 85 في المائة منهم سعوديون، ومن بينهم أكثر من 500 مهندس ومهندسة معتمدين من ذوي المهارات العالية يعملون بكل كفاءة في مختلف الأقسام بالشركة».

وشهد اليوم الرابع من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» أمس إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 24 صفقة بقيمة 2.140 مليار درهم (582 مليار دولار) مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها المعرضان منذ انطلاقتهما نحو 20.053 مليار درهم (5.4 مليار دولار).

وقال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»، إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 720 مليون درهم (195.9 مليون دولار)، والتي تمثل نسبة 34 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات، في حين بلغت قيمة الصفقات المحلية 1.420 مليار درهم (386 ميلون دولار) بنسبة 66 في المائة، مشيرًا إلى أن العقود توزعت على 6 شركات خارجية، و18 شركة محلية. بحسب “الشرق الأوسط”.