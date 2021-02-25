دوت الخليج -

الدولار يقبع قرب أدنى مستوى في 3 سنوات

راجع الدولار اليوم إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات. الدولار يقبع قرب أدنى مستوى في 3 سنواتراجع الدولار اليوم إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات. وذكرت رويترز أن الدولار الأمريكي هبط إلى مستويات متدنية جديدة مقابل الدولارين الأسترالي والكندي وقبع قرب مستويات منخفضة سجلها خلال الليل مقابل العملتين البريطانية والنيوزيلندية. وسجل الدولار الأسترالي 79672ر0 دولار أمريكي فيما بلغ الدولار الكندي خلال التداولات أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 2502ر1 للدولار الأمريكي. وسجل الدولار النيوزيلندي 7432ر0 دولار أمريكي في حين صعد الجنيه الإسترليني 1ر0 بالمئة إلى 4161ر1 دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدولار يقبع قرب أدنى مستوى في 3 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.