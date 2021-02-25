“حساب المواطن”: لضمان استمرارية الدعم عليك بتنفيذ تلك الخطوة

ذكر برنامج حساب المواطن، أن 15 يومًا هي الفترة المحددة لتعديل البيانات المضافة على برنامج حساب المواطن عند حدوث أي تغيير.

وقال البرنامج اليوم: لضمان استمرارية دعم حساب المواطن للمسجلين والقائمين الحاليين؛ يجب عليك تحديث بياناتك المدخلة مسبقًا عند حدوث أي تغيير بها؛ وذلك خلال 15 يومًا عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأضاف: في حالة عدم حدوث أي تغيير، لا يلزم إجراء أي تحديث.