محافظ الزلفي يطلق وحدة التبرع بالدم المتنقلة

الخليج – حسان الطريقي : أطلق محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي صباح اليوم وحدة التبرع بالدم المتنقلة لمستشفى الزلفي العام التي تبرع بها أبناء ناصر بن صالح الدبلان – رحمه الله – ضمن برنامج المستشفى للمشاركة المجتمعية . وذلك بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين ومدير مستشفى الزلفي الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد والذي أوضح بدوره أن هذه العربة المتنقلة تعتبر عيادة مجهزة بالتجهيزات اللازمة للتبرع بالدم وبإدارة كوادر فنية وطنية مؤهلة . ستسهل الوصول للمتبرعين في أي مكان داخل المحافظة ومراكزها متأملاً أن تحدث هذه العيادة المتنقلة نقلة متطورة في مجال التبرع بالدم

بدوره ثمن محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي مبادرة وتبرع أبناء ناصر بن صالح الدبلان التي تعكس وفاء أبناء هذا الوطن لمجتمعهم ووطنهم سائلا الله عزوجل أن يجزل لهم المثوبة وأن يبارك في اعمالهم وأموالهم وأن يوفق الجميع

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