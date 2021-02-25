مستجدات كورونا.. تسجيل 5 وفيات و356 إصابة جديدة وتعافي 308 حالات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، تسجيل 356 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 376377 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6480 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 308 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 367323 حالة، لافتة إلى أن هناك 2574 حالة نشطة حالياً، من بينها 473 حالة حرجة.