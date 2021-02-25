“الشؤون الإسلامية” تغلق 12 مسجدًا مؤقتًا في عدد من المناطق

الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 12 مسجدًا مؤقتًا بـ6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال ثمانية عشر يومًا 153 مسجدًا، فُتح 135 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.
وبينت أن المساجد المغلقة شملت 8 مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدين بمنطقة الجوف، ومسجدًا في كلٍّ من: المنطقة الشرقية ومنطقة جازان ومنطقة القصيم ومنطقة حائل.
وأشارت إلى أن المساجد المغلقة تُفتح بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية والتعقيم والصيانة.
وأوضحت الوزارة أن عمليات التعقيم للمساجد المغلقة تستغرق ما بين 24 إلى 48 ساعة وتتم وفق المعايير التي تضمن سلامة وصحة مرتادي بيوت الله عبر شركات وطنية متخصصة بالتعقيم.
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