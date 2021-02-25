“سلمان للإغاثة”: مشاريع الاستجابة الإنسانية باليمن خلال 2020 تجاوزت 301 مليون دولار

عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الخميس)، مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على دعم المملكة العربية السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020، إذ بلغ إجمالي المشاريع التي تم تنفيذها 301.313.890 دولارا أمريكيا.

وخلال المؤتمر، أعلن مدير إدارة الإغاثة العاجلة فهد العصيمي أنه وضمن برامج الإغاثة العاجلة، فقد تم تنفيذ مشروعين في اليمن بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن بلغت قيمتهما 178 مليون دولار أمريكي يستفيد منهما 12.927.927 مستفيدا، مضيفا: «هناك برنامجان، الأول بالشراكة مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين في اليمن بقيمة 17 مليون دولار أمريكي، وآخر بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة بقيمة 10.5 مليون دولار أمريكي، حيث ساهمت هذه البرامج في مساعدة أكثر من 11 مليون مستفيد».

من جانبها، قالت مدير إدارة الدعم المجتمي الدكتورة هناء عمر: «شملت مشاريعنا التي تُعنى بدعم المجتمعات والنهوض بها عدة مجالات وهي (التعليم، الحماية، تحسين سُبل العيش، الثروة الزراعية والسمكية) والتي يستفيد منها أكثر من 665 ألف مستفيد ما بين أطفال ونساء وأُسر».

وأفادت ممثل إدارة التطوع بأنه «نفّذنا في اليمن خلال العام 2020 ثلاثة برامج طبية تطوعية في مجالات مختلفة هي: برامج الجراحات المتخصصة، وبرامج مُكافحة العمى، وبرامج جراحات القلب المفتوح والقسطرة التداخلية بملغ إجمالي بلغ 8.813.890 دولارا أمريكيا».

وخلال المؤتمر، قال مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية الدكتور عبدالله المعلم: «قدمنا 4 برامج تُعنى بقطاع الصحة وذلك بالشراكة مع للمكتب القُطري لمنظمة الصحة العالمية في اليمن بلغت قيمتها 33.5 مليون دولار أمريكي يستفيد منها 23.3 مليون مستفيد، وبرنامجين آخرين مع منظمة اليونيسيف في اليمن بقيمة 15.2 مليون دولار يستفيد منها 22.5 مليون مستفيد، إضافة إلى برنامج تنفيذي آخر مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين في اليمن بلغت قيمته 3 ملايين دولار أمريكي يستفيد منه أكثر من ثلاثة ملايين مستفيد، كما تم دعم الجمهورية اليمنية بالتأمين المباشر في قطاع الصحة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة بمبلغ 6 ملايين دولار أمريكي».

وأضاف المعلم: «أما في ما يخص قطاع التغذية، فقد نفذنا برنامجا بالشراكة مع اليونيسيف بقيمة 7.6 مليون دولار أمريكي يستفيد منه 175.000 مستفيد، وبرنامجا آخر مع منظمة الصحة العالمية في اليمن بقيمة 5.5 مليون دولار أمريكي ويستفيد منه نحو 50 ألف مستفيد».

وتابع: «كان لقطاع المياه والإصحاح البيئي نصيب من البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها، إذ تم تنفيذ برنامج مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي، يستفيد منها 653.446 مستفيدا، وبرنامج آخر مع اليونيسيف بقيمة 9.2 مليون دولار أمريكي يستفيد منه 2.500.000 شخص».