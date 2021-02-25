مشعل بن عبدالعزيز: الحمد لله على سلامة ولي عهدنا “الرجل الذي جعل المعجزات ممكنات”

غرد مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، على تويتر قائلا: #فرحه_مواطن_بسلامه_ولي_العهد الحمد لله على سلامة ولي عهدنا الحبيب*الرجل الذي جعل المعجزات ممكنات* والذي قدم ومازال يقدم في فترة قصيرة عجيبة من عمر الأمم لوطنه المتميز من الخيرات التي سوف تؤدي لازدهار غير مسبوق ووظائف كثيرة مباركة لوطننا المقدس الغالي*سلامته هي سلامتنا ووطننا.

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