سفير الكويت: العلاقات الكويتية السعودية نموذج مشرف للعلاقات بين الدول

الخليج – واس: أكد الشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة اليوم أن العلاقات الكويتية السعودية نموذج مشرف للعلاقات بين الدول بما يمتلكه البلدان من وشائج المحبة والأخوة تدعمها روابط الدين والدم والنسب والمصير المشترك وبما تحظى به من دعم كبير من قيادتي البلدين الشقيقين في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت – حفظهما الله -.

ورفع الشيخ علي الخالد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) التهاني لقيادة دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني وللشعب الكويتي العزيز, مشيرًا إلى أن اليوم الوطني للكويت مناسبة اعتزاز وفخر وتأكيد الولاء واستذكار لكل البطولات والتضحيات التي قدمت من أجل بناء وطن قوي شامخ متقدم.

وأعرب الشيخ علي الخالد عن خالص الأمنيات من العزيز القدير أن يحفظ الكويت واحة أمن وأمان وازدهار وأن يرفع البلاء عن بلداننا والعالم أجمع.

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