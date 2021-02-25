البحرين أقرت الاستخدام الطارئ للقاح “جونسون آند جونسون”

ذكرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، اليوم الخميس، أن المملكة أقرت الاستخدام الطارئ للقاح “جونسون آند جونسون” المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي يُمنح على جرعة واحدة، لتصبح أول دولة في العالم تقوم بذلك.
وتوفر البحرين للمواطنين والمقيمين، مجاناً، 4 أنواع من اللقاحات هي: “فايزر- بيونتيك”، و”سينوفارم” الصيني، و”أكسفورد-أسترازينيكا، و”سبوتنيك في” الروسي.وفقا لـ”الرياض”
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