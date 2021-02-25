16 وفاة و3827 إصابة بكورونا في الأردن 

أعلنت وزارة الصحة الأردنية الخميس، عن تسجيل 16 حالة وفاة، و3827 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في الأردن إلى 4627، فيما وصل عدد حالات الإصابة إلى 380,268 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة 33,041 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات بلغ 220 حالة، فيما غادرت 127 حالة، وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1250 حالة.

هذا ودعت وزارة الصحة الأردنية جميع المواطنين إلى الالتزام بأوامر الدفاع، واتباع سبل الوقاية، خصوصا ارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ الطعوم.