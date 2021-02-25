وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا بأيام

توفي الفنان الكويتي مشاري البلام، مساء اليوم الخميس، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونقله إلى العناية المركزة قبل أيام، في مستشفى جابر الأحمد المخصص للعزل الصحي لمصابي كورونا.وفقا لـ”الرياض”

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