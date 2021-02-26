الخليج – واس: أدان مجلس الأمن الدولي، هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية.
وقام المجلس أمس باعتماد القرار رقم 2564 الذي تقدم به الوفد البريطاني لدى المجلس، والقاضي بتجديد نظام العقوبات في اليمن، وتمديد عمل فريق الخبراء لعام حتى 28 فبراير 2022.
ودعا المجلس إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة، مؤكداً الحاجة إلى خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتنفيذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار العالمي.
وطالب المجلس، الحوثيين بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة للوصول الآمن وغير المشروط ودون تأخير لناقلة النفط صافر التي تقع في شمال اليمن، مشدداً على تحمل الحوثيين مسؤولية الوضع وعدم الاستجابة لهذا الخطر البيئي والإنساني الكبير.
وأعرب المجلس عن إدانته بشدة للتصعيد المستمر في مأرب باليمن، كما أضاف المجلس القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية سلطان زابن في قائمة العقوبات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات الحوثية على المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.