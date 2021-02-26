تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وتعافي 368 حالة ووفاة 3مرضى

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، تسجيل 346 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 376723 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6483 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 368 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 367961 حالة، لافتة إلى أن هناك 2549 حالة نشطة حالياً، من بينها 477 حالة حرجة.