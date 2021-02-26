الذهب يتجه صوب ثاني انخفاض شهري

الذهب يتجه صوب ثاني انخفاض شهريتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى في أسبوع، وتتجه صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي إذ تدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقا ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1767.81 دولار للأونصة، بعد أن تراجع في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ 19 فبراير الماضي عند 1764.90 دولار للأونصة. والأسعار منخفضة 0.8 بالمئة في الأسبوع و4.2 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري.

فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1765.70 دولار للأونصة.

وانخفضت الأسعار 1.9 بالمئة أمس الخميس إذ بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية أعلى مستوياتها منذ بدء الجائحة، مما رفع الدولار.